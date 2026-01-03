Kleine Ideen, große Wirkung: Erfindungen aus Baden-Württemberg, die bis heute wirken

Von Seifenblasen bis Hollywood: Baden-Württemberg gilt als Wiege bahnbrechender Erfindungen. Welche überraschenden Innovationen aus dem Südwesten die Welt veränderten.
Viele Erfindungen, die unseren Alltag heute wie selbstverständlich begleiten, haben ihren Ursprung in Baden-Württemberg. Der Südwesten war schon früh ein Ort, an dem praktische Probleme nicht hingenommen, sondern kreativ gelöst wurden. Oft entstanden dabei Ideen, die weit über die Region hinaus Wirkung zeigten – manchmal aus gezielter Tüftelei, manchmal aus purem Zufall.