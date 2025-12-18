Kleine Hochzeit geplant: Georgina Rodriguez schwärmt vom Verlobungsring von Cristiano Ronaldo

Nach fast zehn Jahren des Wartens sei der enorme Verlobungsring "das Mindeste", was Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez bieten konnte, so die Spanierin in einem neuen Interview. Dennoch war sie geschockt. Die Hochzeit hingegen soll im kleinen Rahmen stattfinden.

Georgina Rodriguez (31) musste lange auf einen Heiratsantrag warten. Seit fast zehn Jahren ist das argentinisch-spanische Model bereits mit Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo (40) liiert und zieht mit ihm fünf Kinder groß. Ein riesiger Verlobungsring sei darum mehr als gerechtfertigt, findet Rodriguez.

"Er ist wunderschön", schwärmte sie in einem neuen Interview mit der spanischen "Elle" über den Klunker und fügte scherzhaft hinzu: "Das ist das Mindeste, was er mir nach zehn Jahren des Wartens bieten konnte". Gleichzeitig räumte sie aber ein: "Ehrlich gesagt, als er mir den Antrag machte, war das das Letzte, woran ich dachte". Sie fügte an: "Ich brauchte lange, um den riesigen Stein zu verarbeiten, den er mir schenkte. Ich war so geschockt, dass ich ihn in meinem Zimmer liegen ließ und ihn erst am nächsten Tag im Sonnenlicht betrachtete."

Es soll "eine kleine Hochzeit" werden

Das Magazin konfrontierte Georgina Rodriguez damit, dass Ronaldo zuvor davon sprach, eine Feier im kleinen Kreis zu wollen: "Träumen Sie von einer größeren Feier?" Rodriguez antwortete: "Nein. Eine kleine Hochzeit, ganz klar, ohne jeden Zweifel".

Ronaldo und Rodriguez gaben ihre Verlobung am 11. August 2025 bekannt. "Ja, ich will. In diesem und allen meinen Leben", schrieb Georgina Rodriguez zum Foto des enormen Verlobungsrings an ihrem Finger. Das Bild erreichte fast 19 Millionen "Likes". Schmuckexperten schätzten das Gewicht des gigantischen Diamanten auf bis zu 37 Karat und seinen Wert auf bis zu fünf Millionen US-Dollar (rund 4,3 Millionen Euro).

Rodriguez ist seit 2016 mit dem Superstar liiert. Ihre erste gemeinsame Tochter bekamen die beiden im November 2017. Im April 2022 bekam das Model Zwillinge, kurz nach der Geburt starb jedoch ein Sohn, während ihre zweite Tochter überlebte. Ronaldo hat drei weitere Kinder, die ebenfalls im gemeinsamen Haushalt aufwachsen.