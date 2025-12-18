Kleine Hochzeit geplant: Georgina Rodriguez schwärmt vom Verlobungsring von Cristiano Ronaldo

Nach fast zehn Jahren des Wartens sei der enorme Verlobungsring "das Mindeste", was Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez bieten konnte, so die Spanierin in einem neuen Interview. Dennoch war sie geschockt. Die Hochzeit hingegen soll im kleinen Rahmen stattfinden.
Georgina Rodriguez (31) musste lange auf einen Heiratsantrag warten. Seit fast zehn Jahren ist das argentinisch-spanische Model bereits mit Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo (40) liiert und zieht mit ihm fünf Kinder groß. Ein riesiger Verlobungsring sei darum mehr als gerechtfertigt, findet Rodriguez.