Die Feierlichkeiten zum 80. Geburtstag von Schwedens König Carl XVI. Gustaf sind in vollem Gange. Doch die Blicke gehören nicht ihm, sondern seiner kleinsten Enkelin Prinzessin Ines.
Eigentlich ist dieser Tag für ihn reserviert: König Carl XVI. Gustaf feiert am Donnerstag seinen 80. Geburtstag und die schwedische Hauptstadt hat sich in Schale geworfen. Den feierlichen Auftakt bildete am Vormittag ein Dankesgottesdienst in der Schlosskirche, zu dem geladene Gäste und die gesamte Königsfamilie zusammenkamen. Doch da wurde schnell klar: Der Geburtstagskönig muss sich die Aufmerksamkeit mit seinem kleinsten Gast teilen.