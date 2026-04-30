Die Feierlichkeiten zum 80. Geburtstag von Schwedens König Carl XVI. Gustaf sind in vollem Gange. Doch die Blicke gehören nicht ihm, sondern seiner kleinsten Enkelin Prinzessin Ines.

Eigentlich ist dieser Tag für ihn reserviert: König Carl XVI. Gustaf feiert am Donnerstag seinen 80. Geburtstag und die schwedische Hauptstadt hat sich in Schale geworfen. Den feierlichen Auftakt bildete am Vormittag ein Dankesgottesdienst in der Schlosskirche, zu dem geladene Gäste und die gesamte Königsfamilie zusammenkamen. Doch da wurde schnell klar: Der Geburtstagskönig muss sich die Aufmerksamkeit mit seinem kleinsten Gast teilen.

Seine jüngste Enkelin Prinzessin Ines absolvierte erst ihren vierten öffentlichen Auftritt überhaupt, hat die Kameras aber schon fest im Griff. Bilder zeigen, wie ihr Vater Prinz Carl Philip (46) sie auf dem Arm in die Kirche trägt. Zur Feier des Tages trug Ines ein cremefarbenes Rüschenkleid mit Blumenmuster, dazu eine passende Schleife im Haar und passende Schühchen. Am 7. Februar 2026 war der jüngste schwedische Royal ein Jahr alt.

Hände hoch in der Schlosskirche

Brav still zu sitzen war offenbar nicht Ines' Plan. Sie verließ schon bald den sicheren Hafen auf Papas Arm, um die Kirche auf eigene Faust zu erkunden. Im Livestream des schwedischen Senders SVT war zu sehen, wie sich Ines an Stuhllehnen entlanghangelte, zu ihrer Cousine Prinzessin Adrienne (8) wackelte und mit ihrem großen Bruder Prinz Julian (5) herumalberte. Spätestens als sie beide Ärmchen in die Höhe riss und mit großen Augen in die Runde staunte, war es um die Letzten geschehen.

Ihren Vater Carl Philip schien das Treiben sichtlich zu rühren. Ein Foto zeigt, wie der Prinz seiner Tochter sanft einen Kuss auf die Schläfe drückt. Auch die übrigen Familienmitglieder konnten ein Lächeln nicht verbergen, wann immer der Blick der Kleinen ihren traf.

Auf Omas Arm auf dem Balkon

Nach dem Gottesdienst zog die Königsfamilie weiter zum Schlosshof, wo sich Carl Gustaf auf dem Paradebalkon den Glückwünschen des Volkes stellte. Dort wechselte Ines auf den Arm von Großmutter Königin Silvia (82) und blickte neugierig hinab. Vor einem Jahr - beim 79. Geburtstag des Königs, ihrem öffentlichen Debüt - hatte sie noch ruhig in den Armen ihrer Mutter Prinzessin Sofia (41) gelegen.

Während die jüngsten Royals nach den Vormittagsterminen ins Familienleben zurückkehrten, erwartet die Erwachsenen ein vollgepackter Festtag mit Mittagessen im Rathaus und einem Gala-Diner im Schloss.

Dass Ines überhaupt zur schwedischen Königsfamilie stieß, war einst eine kleine Überraschung - auch für ihre Eltern. Als viertes Kind und erste Tochter von Carl Philip und Prinzessin Sofia vervollständigt sie eine Familie, die ursprünglich kleiner geplant war. In einem Interview mit der "Vogue Scandinavia" hatte Sofia offen gesagt: "Mein Mann und ich kommen beide aus einer Familie mit drei Kindern, also dachten wir, dass das eine gute Zahl wäre und wir damit zufrieden sind. Aber glücklicherweise ist da noch ein Bonus unterwegs." Die Schwangerschaft sei nicht geplant gewesen, so die Prinzessin damals, doch die Familie habe sich enorm gefreut - "besonders die Kinder".