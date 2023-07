1 Justin Bosch ist der Chef der Bäckerei Bosch im Stuttgarter Westen. Vor ihm haben dort schon sein Vater, Opa und Uropa Brezeln geschlungen. Foto: privat

Die Kunden lieben sie und stehen für ihre Waren Schlange. Doch die Energiekrise könnte für Traditionsbetriebe das Ende bedeuten. Der Stuttgarter Bäcker Justin Bosch und ein Metzger aus dem Kreis Ludwigsburg schildern, was sie jetzt dringend bräuchten.









Wenn andere morgens noch schnell ihr Hemd oder ihre Bluse bügeln und ins Büro eilen, ist Justin Boschs Arbeitstag so gut wie gelaufen. Um 2 Uhr morgens knipst er das Licht in der Backstube im Stuttgarter Westen an, knetet Teig, schlingt Brezeln und schiebt Brote in den Ofen. Um 9 Uhr ist er bereits in den letzten Zügen und hat Zeit für ein Gespräch. Er bittet ins improvisierte Büro oberhalb der Backstube. „Ich warte jeden Tag auf Post von unserem Energieversorger, dass nun der Hammer kommt“, sagt der 41-Jährige. Justin Bosch ist der Chef der Traditionsbäckerei Bosch, seinen Vornamen spricht man übrigens deutsch aus, nicht englisch. Zurzeit macht er sich viele Gedanken.