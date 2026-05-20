„Klein-List“ im Lehenviertel: Neue Bäume und neue Räume – Änderungen an der Liststraße beschlossen

Seit über einem Jahrzehnt setzen sich Anwohner im Stuttgarter Lehenviertel für mehr Grün und Aufenthaltsfläche in der Liststraße ein. Nun wird der verkehrsberuhigte Abschnitt Realität.
Vor mehr als zehn Jahren hatten Menschen aus dem Stuttgarter Lehenviertel die Idee, mehr zu machen aus der Liststraße, an der sie wohnten oder arbeiteten. Sie träumten von breiteren Gehwegen, mehr Bäumen, mehr Sitzgelegenheiten. Berthold Stelzer, der damals die Hubertus-Apotheke führte, gehörte zu jenen Menschen, genauso der Ende letzten Jahres verstorbene Architekt Heinz Lermann, der damals eine erste Skizze für „Klein-List“ erstellte.