Im Sommer kündigte Helene Fischer an, dieses Jahr viel Zeit mit ihrer Familie verbringen zu wollen. Doch nun macht sie für einen TV-Auftritt eine Ausnahme und plaudert über das Glück mit zwei Kindern.

Berlin - Sängerin Helene Fischer hat ihre Babypause unterbrochen und ist am Samstag (20.15 Uhr) in der ARD-Sendung "Klein gegen Groß" zu sehen. "Ich bin ganz, ganz beseelt. Wir sind maximal glücklich, fühlen uns komplett und sind sehr dankbar", erzählt die 41-Jährige laut "Bild" in der Show, als ihr Moderator Kai Pflaume zur Geburt der zweiten Tochter gratuliert. Das Blatt hat die Sendung vorab schon gesehen.

Ein Sprecher Fischers hatte der dpa nach der Aufzeichnung im Herbst berichtet, die Sängerin stelle in der Sendung auch ihr neues Album mit dem Titel "Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit" vor.

Die Sängerin hatte im Sommer die Geburt ihrer zweiten Tochter öffentlich gemacht. Ende August schrieb sie auf ihren Social-Media-Kanälen, dass ihr Fokus derzeit auf ihrem Familienleben liege.

Doch sie denkt laut "Bild" auch schon an ihre große 360-Grad-Open-Air-Tour im Sommer 2026. "Jetzt wird es wieder Zeit, dass ich im nächsten Jahr für meine Fans da bin, um wieder richtig schön zu feiern und alles zu zelebrieren, was in den letzten 20 Jahren Helene Fischer passiert ist", sagt die Sängerin. Eine große Herausforderung für sie sei, mit zwei Kindern auf Tour zu gehen.