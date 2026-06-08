Kleidung bei Hitze: Diese Sommeroutfits sind unsere Rettung

Der Sommer ist schön - solange die Temperaturen nicht ins Unermessliche steigen. Wird es richtig heiß, braucht es Looks, die luftig sind und angenehm leicht auf der Haut liegen. Diese Kleider machen hohe Temperaturen deutlich erträglicher.

Plötzlich sind es 35 Grad und die halbe Garderobe fällt weg. Jeans-Shorts sind zu schwer, Capri-Leggings zu warm und das figurbetonte schwarze Midikleid war vielleicht doch keine gute Idee. Zum Glück gibt es Kleider, in denen man bei Höchsttemperaturen cool bleibt.

Weiß geht immer Was das Kleine Schwarze für den Rest des Jahres ist, ist das weiße Kleid im Sommer. Nicht nur, weil helle Farben bei Hitze angenehmer sind, sondern weil es in allen Varianten ohne viele Accessoires funktioniert. Der Stoff sollte klug gewählt sein: Ein weit geschnittenes Leinenkleid ist ideal, aber auch Baumwolle und Viskose fühlen sich leicht an. Ob Spaghettiträger, Flügelärmel oder ärmellos bleibt Geschmackssache. Passende Styling-Partner sind hohe Sandaletten, Ballerinas und Wedges.

Der Popstar-Favorit

Sabrina Carpenter (27) wurde dafür gefeiert, Olivia Rodrigo (23) kritisiert: Das Babydoll-Dress ist jedoch nicht nur etwas für stickige Konzerthallen. An warmen, schwülen Tagen klebt der lockere Stoff nicht am Körper. Wer den mädchenhaften Look unterstreichen will, trägt ein kurzes Modell mit Bloomers darunter. Varianten mit Vichy-Karos lassen sich mit Boots grungy stylen. Ein Vorteil der Kleider: Die Puffärmel schützen Schultern und Oberarme vor der Sonne, sind aber nicht zu eng.

Spitze bitte!

Satinkleider mit Spitze sind längst kein Geheimtipp mehr, funktionieren im Sommer aber wunderbar. Der glänzende Stoff wirkt ohnehin schon elegant, mit der weißen Spitze noch einmal mehr. Sind größere Partien aus Spitze gearbeitet, kann die Luft zirkulieren - eine Abkühlung ist garantiert. Dazu passen Mesh Mules oder Riemchen-Pumps.

Frische Prints

Nicht nur Stoff und Schnitt müssen stimmen, auch der Print soll zur Jahreszeit passen. Wie wäre es also mit einem weiten Bandeaukleid mit Meeresmuster - Delfine, Segelboote und Sonne inklusive? Zusammen mit einem gehäkelten Hut und Flip-Flops wird der Look nicht nur sommerlich, sondern auch unendlich stylisch.