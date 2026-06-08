Kleidung bei Hitze: Diese Sommeroutfits sind unsere Rettung

Der Sommer ist schön - solange die Temperaturen nicht ins Unermessliche steigen. Wird es richtig heiß, braucht es Looks, die luftig sind und angenehm leicht auf der Haut liegen. Diese Kleider machen hohe Temperaturen deutlich erträglicher.
Plötzlich sind es 35 Grad und die halbe Garderobe fällt weg. Jeans-Shorts sind zu schwer, Capri-Leggings zu warm und das figurbetonte schwarze Midikleid war vielleicht doch keine gute Idee. Zum Glück gibt es Kleider, in denen man bei Höchsttemperaturen cool bleibt.