Kleidertauschbörse: Billigmarken sind tabu: Hier werden in Filderstadt Kleider getauscht

Die Kleidertauschbörse kostet nichts und steht allen offen. Die Annahme und Abgabe ist jedoch auf fünf Teile pro Person begrenzt. Die Aktion ist eine reine Tauschbörse: Jeder sollte mindestens ein Teil mitbringen, um wieder etwas mitnehmen zu können. Unterwäsche oder Schuhe werden nicht angenommen. Dies gilt auch für „Billigmarken“, da das Thema Nachhaltigkeit auch hier an erster Stelle steht. Jedes Teil wird auf Sauberkeit, Zustand und Marke überprüft, teilt die Stadt mit. Kleidungsstücke, die übrig bleiben, werden lokalen gemeinnützigen Annahmestellen gespendet.