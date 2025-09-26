Kleidertauschbörse: Billigmarken sind tabu: Hier werden in Filderstadt Kleider getauscht

Billigmarken sind tabu, Unterhosen oder Schuhe werden nicht angenommen: Ansonsten können in der Filderstädter Stadtbücherei bis 11. Oktober Kleidungsstücke getauscht werden.
Das schont Geldbeutel und die Ressourcen: Dem Team der Filderstädter Stadtbibliothek und des städtischen Klimaschutzmanagements ist Nachhaltigkeit wichtig. Deshalb organisieren Sarah Backhaus, Serena Mormone und Nora Holz noch bis zum 11. Oktober eine Kleidertauschbörse in der Bücherei Bernhausen an der Volmarstraße 16. Inspiration holte sich das Trio bei anderen Bibliotheken, in denen die Aktion bereits stattgefunden hat. Die Börse findet zu Öffnungszeiten der Stadtbibliothek statt.