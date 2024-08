1 Qual der Wahl: Was ist das richtige Sommer-Outfit fürs Büro? Foto: Shutterstock/GaudiLab

Sich im Sommer fürs Büro zu kleiden, ist kein Leichtes. Denn es gilt, Komfort und Business-Look unter einen Hut zu bekommen. Atmungsaktive Stoffe und helle Farben sind eine gute Wahl. Leichte Blazer, Hosen aus fließenden Stoffen und atmungsaktive Blusen sollten für heiße Sommertage griffbereit im Schrank hängen. Was sonst noch hilft, um am Arbeitsplatz cool zu bleiben an den Tagen, an denen das Quecksilber unerbittlich in die Höhe klettert? Ein kleiner Leitfaden.