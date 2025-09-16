Kleid von Thierry Mugler: Margot Robbie zeigt viel Bein bei Premiere in New York City

Margot Robbie hat bei der Premiere von "A Big Bold Beautiful Journey" in New York mit einem Hinguckerkleid mit hohen Beinschlitzen alle Blicke auf sich gezogen. Es ist bereits das zweite Design von Thierry Mugler, das sie auf der Werbetour präsentierte.
Margot Robbie (35) hat am Montagabend viel Bein in einem besonderen schwarz-weißen Kleid gezeigt, als sie bei der Premiere von "A Big Bold Beautiful Journey" in New York City posierte. Die Schauspielerin wählte für den Auftritt im AMC Lincoln Square ein weißes Korsettkleid von Mugler mit schwarzem Neckholder und auffälligen Beinschlitzen.