Kleid von Thierry Mugler: Margot Robbie zeigt viel Bein bei Premiere in New York City

Margot Robbie hat bei der Premiere von "A Big Bold Beautiful Journey" in New York mit einem Hinguckerkleid mit hohen Beinschlitzen alle Blicke auf sich gezogen. Es ist bereits das zweite Design von Thierry Mugler, das sie auf der Werbetour präsentierte.

Margot Robbie (35) hat am Montagabend viel Bein in einem besonderen schwarz-weißen Kleid gezeigt, als sie bei der Premiere von "A Big Bold Beautiful Journey" in New York City posierte. Die Schauspielerin wählte für den Auftritt im AMC Lincoln Square ein weißes Korsettkleid von Mugler mit schwarzem Neckholder und auffälligen Beinschlitzen.

Design von 1998 Das Kleid ist eine Neuauflage von Thierry Muglers Haute Couture-Design für die Frühjahrskollektion 1998. Robbies Stylist Andrew Mukamal teilte in seiner Instagram-Story ein Bild der ursprünglichen Modenschau, auf dem das Model und Kunsthändlerin Honor Fraser in dem Look lief. Margot Robbie trug zu dem Hinguckerdress eine schlichte Hochsteckfrisur, einen goldenen Armreif von Lorraine Schwartz mit einem Diamanten in der Mitte sowie Ohrringen und Ringen der Schmuckdesignerin.

Es ist bereits der zweite Mugler-Look, den die Schauspielerin auf der Pressetour zu "A Big Bold Beautiful Journey" trug . Am 11. September präsentierte sich die Mutter eines Kindes in London in einem Dessous-Look im Tailleur-Soutien-Gorge-Stil aus der Herbst-Winter-Kollektion 1998/99 des Modehauses. Das Ensemble bestand aus einem Satin-Bralette, einem Midirock mit Schlitz, einem Trenchcoat und spitzen Pumps, alles in Nude und Zartrosa.

Colin Farrell mit Goldkettchen

Auf dem roten Teppich der Premierenfeier in New York zeigte sich auch Co-Star Colin Farrell (49), der einen schiefergrauen Zweireiher mit passendem Hemd trug. Die oberen Hemdknöpfe hatte er aufgeknöpft und gab so den Blick frei auf eine kleine Goldkette. Den Look komplettierte er mit schwarzen Lackschuhen.

"A Big Bold Beautiful Journey" erzählt die Geschichte von Sarah (Robbie) und David (Farrell), die sich auf der Hochzeit eines gemeinsamen Freundes kennenlernen und bald in ein überirdisches Abenteuer hineingezogen werden, bei dem sie ihre gemeinsamen Meilensteine ​​der Vergangenheit noch einmal erleben. Der Film kommt am 2. Oktober in die deutschen Kinos.