Marbach/Bottwartal - Immer wieder vermeldete die Kleeblatt-Geschäftsführung in den vergangenen Wochen Corona-Ausbrüche in ihren Pflegeheimen im Landkreis, jetzt sind gleich mehrere Häuser der gemeinnützigen Gesellschaft stark betroffen, sodass ein Besuchsverbot gilt. In Großbottwar sind von 23 Bewohnern gerade noch zwei gesund, in Steinheim fünf von 26. In Erdmannhausen sind 14 der 25 Bewohner positiv, in Freiberg 18 von 41, teilt Geschäftsführer Stefan Ebert mit.

Mitarbeiter am Limit

In Affalterbach und in Oberstenfeld wartet man noch auf die Ergebnisse der PCR-Tests. Auch viele Mitarbeiter haben sich mit dem Virus angesteckt, so Ebert, der sich selbst gerade von einer Corona-Infektion erholt. Die Kollegen vor Ort haben es gerade nicht leicht, betont Ebert. Ohnehin schon dezimiert, haben sie alle Hände voll zu tun, die Hygiene- und Schutzmaßnahmen umzusetzen und den Betrieb weiter am Laufen zu halten.

Die betroffenen Senioren stecken die Infektion „meist ganz gut weg“, so Eberts Erfahrung. „Manche haben Erkältungssymptome oder Übelkeit, manche merken gar nichts.“ Deutlich schlimmer sei es meist, wenn die Betroffenen Vorerkrankungen haben. Die momentane Phase bezeichnet Stefan Ebert als „heftig. Ich hoffe, dass es Richtung Frühjahr und Sommer wieder ruhiger wird.“