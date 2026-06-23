Lena Gercke ist gerade erst mit ihrer Familie umgezogen. Doch an entspanntes Auspacken und Einrichten ist vorerst nicht zu denken: In ihrem neuen Zuhause muss erst einmal ein Wasserschaden beseitigt werden.
Die Freude über das neue Familienheim in Berlin währte für Lena Gercke (38) nur kurz. Wie das Model in seiner Instagram-Story zeigt, gab es kurz nach dem Einzug einen Wasserschaden. Es ist nicht das erste Mal, dass Gercke mit einem Wasserschaden zu tun hat. Die zweifache Mutter spricht inzwischen selbst von einem regelrechten Fluch.