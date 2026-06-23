Lena Gercke ist gerade erst mit ihrer Familie umgezogen. Doch an entspanntes Auspacken und Einrichten ist vorerst nicht zu denken: In ihrem neuen Zuhause muss erst einmal ein Wasserschaden beseitigt werden.

Die Freude über das neue Familienheim in Berlin währte für Lena Gercke (38) nur kurz. Wie das Model in seiner Instagram-Story zeigt, gab es kurz nach dem Einzug einen Wasserschaden. Es ist nicht das erste Mal, dass Gercke mit einem Wasserschaden zu tun hat. Die zweifache Mutter spricht inzwischen selbst von einem regelrechten Fluch.

Bereits während der Sanierung stand ein Badezimmer unter Wasser "Was am Wochenende alles so passiert ist", schrieb Gercke zu einem Bild, das offenbar einen Kellerraum zeigt. Neben gestapelten Kisten ist darauf eine große Wasserlache zu sehen. "Und dabei liebe ich doch Sommerregen... nur nicht im Haus." Offenbar trafen die unwetterartigen Gewitter, die in Teilen Berlins Schäden verursachten, auch Gercke und ihren Partner Dustin Schöne.

In einem kurzen Video wundert sich die 38-Jährige anschließend über die Häufung solcher Fälle. Es sei "richtig, richtig komisch", sagt Gercke. "Egal, wo ich hinziehe oder einziehe, als Allererstes habe ich immer erst mal einen Wasserschaden." Welche Bedeutung das habe, wisse sie nicht, "aber es klebt an mir, dieser Fluch".

Schon während der aufwendigen Renovierungsarbeiten an dem Haus hatte es ein Wasserproblem gegeben. Anfang Dezember 2025 teilte Lena Gercke mit, dass Handwerker aus Versehen die Fußbodenheizung angebohrt hatten. Danach stand das Badezimmer unter Wasser, das eigentlich nicht saniert werden sollte.

Hitze und viele Emotionen erschwerten den Umzug

Auch der Umzug gestaltete sich alles andere als leicht: Die Hitzewelle der vergangenen Tage setzte der Familie und den Helfern zu. "Umziehen bei 34 Grad heißt viel Eis", betonte die 38-Jährige in einem Posting, in dem sie Einblicke in das Kisten- und Möbelchaos gab.

Zudem fiel Lena Gercke der Umzug offenbar auch emotional nicht leicht. Die Siegerin der ersten "Germany's next Topmodel"-Staffel von 2006 hatte in ihrer bisherigen Wohnung viele Erinnerungen gesammelt - vor allem an die ersten Lebensjahre ihrer beiden Töchter. Auch das Aussortieren der Babykleidung nahm sie sichtlich mit, wie sie vor einigen Wochen in einer Instagram-Story zeigte. "Es fällt mir so schwer, mich von den ganzen Babysachen zu trennen. Guck mal, diese kleine Mütze", sagte sie damals und fügte hinzu: "Mein Herz blutet."