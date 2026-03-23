Klavierwochenende in Holzgerlingen: Geistergeschichte erzählt von großen Gefühlen

Das Internationale Klavierwochenende lockte zum 20. Mal mit attraktivem Programm nach Holzgerlingen. Konstantin Zvyagin spielte als Rarität vier Stücke aus Robert Schumanns „Manfred“.
Die Bezeichnung Kammer ist eigentlich irreführend. Die Musik für eine kleine Besetzung wurde früher häufig in großbürgerlichen Salons oder entsprechenden adligen Schlössern aufgeführt – keinesfalls in Kammern. Beim 20. Internationalen Klavierwochenende in Holzgerlingen war es die gar nicht so kleine Stadthalle, die den Rahmen abgab für Kammermusik par excellence.