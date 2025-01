8 Vlady spielt täglich vier Stunden am Keyboard. (Archivbild) Foto: Harald Tittel/dpa

Es ist eine Ablenkung vom Gefängnisalltag. In einem neuen Projekt lernen Gefangene Klavierspielen. Es steckt mehr dahinter.











Wittlich - Vlady sitzt in seinem Haftraum auf dem Bett. Vor ihm liegt ein Keyboard auf zwei Stühlen: Konzentriert übt er ein Stück nach dem anderen. Immer wieder. "In der Zelle bin ich immer am Klavier dran", sagt er in einer Übungspause. "Es ist eine gute Ablenkung." Im Schnitt übe er vier Stunden am Tag. "Auch beim Fernsehen, immer wenn Werbung ist."