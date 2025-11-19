Unsere Berichterstattung über das fehlende Geld für die Fortführung des Open Piano am Charlottenplatz hat viele positive Reaktionen hervorgerufen. Mit Folgen.
Verstummt das beliebte Open Piano an der Stadtbahnhaltestelle Charlottenplatz? Diese Frage stand in Stuttgart im Raum, seit sich abzeichnete, dass im städtischen Doppelhaushalt 2025/26 kein Geld mehr für ein öffentliches Klavier übrig sein wird. Jetzt ist die Frage beantwortet – und zwar positiv: Auch ohne städtischen Zuschuss (bisher 8000 Euro pro Jahr) wird das Open Piano nicht verstummen. Dank des Engagements privater Spender kann am Charlottenplatz auch im neuen Jahr nach Herzenslust gespielt und geklimpert werden. Gudrun Müller-Enßlin, Initiatorin des Open-Piano, berichtet von einem großen Echo auf die Berichterstattung unserer Zeitung. „Es haben sich unglaublich viele Leute gemeldet und ein Klavier angeboten“, sagt die kulturpolitische Sprecherin der Fraktion Linke/SÖS-plus im Stuttgarter Gemeinderat: „Die Resonanz ist toll, ich freue mich darüber sehr!“