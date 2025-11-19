Verstummt das beliebte Open Piano an der Stadtbahnhaltestelle Charlottenplatz? Diese Frage stand in Stuttgart im Raum, seit sich abzeichnete, dass im städtischen Doppelhaushalt 2025/26 kein Geld mehr für ein öffentliches Klavier übrig sein wird. Jetzt ist die Frage beantwortet – und zwar positiv: Auch ohne städtischen Zuschuss (bisher 8000 Euro pro Jahr) wird das Open Piano nicht verstummen. Dank des Engagements privater Spender kann am Charlottenplatz auch im neuen Jahr nach Herzenslust gespielt und geklimpert werden. Gudrun Müller-Enßlin, Initiatorin des Open-Piano, berichtet von einem großen Echo auf die Berichterstattung unserer Zeitung. „Es haben sich unglaublich viele Leute gemeldet und ein Klavier angeboten“, sagt die kulturpolitische Sprecherin der Fraktion Linke/SÖS-plus im Stuttgarter Gemeinderat: „Die Resonanz ist toll, ich freue mich darüber sehr!“

Inzwischen steht fest: Am 1. Dezember wird das bisherige Klavier am Charlottenplatz durch ein neues Instrument der Traditionsmarke Ibach ersetzt. Zuvor wird es noch in der Jugendkunstschule aufgemöbelt; deren Leiterin Menja Stevenson hatte auch den beiden Vorgänger-Modellen ein einladendes „Gesicht“ gegeben. Es ist bereits das dritte Klavier seit Start des Open Piano im August 2023. Aufgrund der starken Beanspruchung der Instrumente im Freien ist etwa alle eineinhalb Jahre ein Austausch nötig.

Das neue Klavier kommt von der Jugend- und Kunststiftung M. Geiger

Gespendet hat das neue Klavier die Jugend- und Kunststiftung M. Geiger der Stuttgarter Firma Geiger&Co. Immobilien GmbH. Sie kommt auch für den Transport und das Stimmen des Klaviers auf. Zusätzlich stellt die Stiftung für die nächsten beiden Jahre jeweils 2500 Euro bereit. Firmenchef Sammy-Miles Geiger ist von der Idee des Open Piano begeistert und betont: „Wir sehen uns als Teil einer engagierten Stuttgarter Stadtgesellschaft, die etwas zurückgeben will.“ Ein solches freiwilliges Engagement von Stuttgartern für Stuttgart könnte in Zeiten knapper Haushalte eine Perspektive für die Zukunft sein.“ Gefeiert werden soll die Fortführung des Klavier-Projekts im Dezember mit einem „kleinen musikalisch-weihnachtlichen Event“; der genaue Termin ist noch offen.

Zugleich sind die Aussichten gut, die noch fehlenden Mittel von etwa 2500 Euro pro Jahr zu mobilisieren, die laut Müller-Enßlin für die Pflege des Klaviers und des Umfelds notwendig sind. Der Bezirksbeirat Mitte hat Unterstützung signalisiert, und dann ist da noch das Stuttgarter Ehepaar Regina und Rudolf Gläsche, das angeboten hat, bis zu 6000 Euro für den Erhalt dieses niedrigschwelligen musikalischen Angebots in der City zu spenden. Ihre Motivation erklären sie so: „Wir steigen mehrmals in der Woche am Charlottenplatz aus oder in einer andere Stadtbahn um und finden die Idee mit dem Piano einfach zauberhaft . Wenn dort jemand spielt – mehr oder weniger gekonnt –, dann ist das für uns ein Stück Stuttgarts, das jede Werbekampagne um Längen schlägt!“

Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Auch sonst ist der Zuspruch enorm. Heidrun Wil, Verkäuferin in der benachbarten Bäckerei Nast, formulierte eine „Petition“ an die Stadt: „Ich arbeite in direkter Sichtweite zum Klavier und sehe so täglich welche positiven Auswirkungen es auf die Menschen und den Charlottenplatz hat“. Sie können nicht verstehen, warum die Stadt Stuttgart „dieses gelungene Model für Integration, Inklusion, Gemeinschaft und Zusammenhalt“ aufgeben wolle. Das Klavier sei zu einem Treffpunkt für Menschen geworden, die Musik machen wollten: „Hier haben sich allein durch die Anwesenheit des Instruments Freundschaften gebildet“, schreibt sie. „Der jüngste Spieler, den ich beobachten konnte war etwa acht Jahre alt, der älteste 85 Jahre“, betont Heidrun Wil. Durch die Musik werde generationsübergreifend Kommunikation möglich gemacht.“ Dazu komme der kulturelle Austausch: „Ich habe mit Menschen aus Asien gesprochen, die wegen des Open Piano „extra einen Abstecher nach Stuttgart gemacht haben“. Sie vergisst auch nicht Abdul Rahman al Ali zu erwähnen, den jungen Syrer, der als Geflüchteter nach Deutschland kam, sich am Charlottenplatz das Klavierspielen selbst beigebracht hat und nun schon kleinere Konzerte gibt.

Gesucht wird noch jemand, der sich um das Klavier kümmert

Eine andere Leserin, Elisabeth Klemm, regte eine Spendenaktion an. Das Open Piano sei eine Erfolgsgeschichte: „Gerade beim heutigen Zustand der Welt müssen wir mit solch guten und schönen Dingen besonders achtsam umgehen.“ Leser Robert Böttner, der ebenfalls eine Petition ankündigte, brachte eine Crowdfunding-Aktion ins Spiel. Ähnlich Christoph Kleinknecht aus Leinfelden-Echterdingen. Und dann ist da noch Gudrun Weichselgartner-Nopper, die Frau des Oberbürgermeisters. Auch sie bot dem Vernehmen nach an, jemanden zu vermitteln, der ein Klavier spenden möchte.

Daran fehlt es inzwischen glücklicherweise nicht mehr, wie Müller-Enßlin erklärt. Wichtig sei, dass sich nun noch jemand findet, der bereit ist, eine Art „Kümmerrolle“ zu übernehmen und regelmäßig ein Auge auf das neue Instrument zu haben. Das bräuchte es auch, um eine weitere Idee umzusetzen: ein Open-Piano in der Klettpassage, das, so hofft, Müller-Enßlin, helfen könnte, die wenig einladende Situation dort mittels Musik zu entspannen.