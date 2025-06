Klaus Riedel aus Waiblingen: 50 Jahre beim Altstadtfest dabei und doch nie gefeiert

1 Der Waiblinger Klaus Riedel hat in 50 Jahren kein Altstadtfest verpasst – gefeiert hat er aber trotzdem nie. Foto: Gottfried Stoppel

50 Jahre Altstadtfest feiern die Waiblinger am Wochenende. Klaus Riedel war jedes Mal dabei und mittendrin – und kam dennoch nie zum Feiern.











Vor dem Feiern kam die sehr steile Kellertreppe. Die musste man hinunter, um an den Ort zu kommen, der als „Löffler-Keller“ noch heute vielen in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ein Begriff ist. Der Name steht für legendäre Feste und Partystimmung mit Jazzbands wie beispielsweise den Flat Foot Stompers und ihrem Frontmann Peter Bühr. Beim Waiblinger Altstadtfest, das am Wochenende in sein 50. Jahr geht, war der schöne alte Gewölbekeller von Gerhard Löffler eine wichtige Anlaufstelle.