Klassische Musik: Intendant lobt Münchner Philharmoniker nach Rummel um Shani

Dank der Aufregung um eine Ausladung des designierten Chefdirigenten hatte Florian Wiegand einen turbulenten Start in seinen neuen Job. Dennoch ist er voll des Lobes.
München - Der neue Intendant der Münchner Philharmoniker, Florian Wiegand, hat dem Orchester und dessen designiertem Chefdirigenten Lahav Shani ein großes Lob ausgesprochen. Sie hätten es in den vergangenen zwei Wochen "unter größtem Druck geschafft, mit Empathie und Exzellenz die Musik in den Mittelpunkt zu stellen. Der Zusammenhalt aller Beteiligten in diesen Wochen und das Engagement des gesamten Teams haben mich ungeheuer beglückt", sagte Wiegand der Münchner "Abendzeitung".