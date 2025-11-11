Klassische Musik: „Das Fagott ist am coolsten“ – Nachwuchstalent Micha Faude spielt in Marbach

Seit elf Jahren spielt Micha Faude Fagott – auch im Bundesjugendorchester. Beim Herbstkonzert der Sinfonia in Marbach zeigt der 16-Jährige, warum Mozart für ihn Herzenssache ist.
Wer am kommenden Sonntag das Herbstkonzert des Marbacher Liebhaberorchesters Sinfonia besucht, wird einen herausragenden jungen Könner am Fagott erleben. Micha Faude aus Stuttgart-Weilimdorf ist ein Nachwuchskünstler, der das Solo in Mozarts Konzert für Fagott und Orchester in B-Dur spielen wird. Der 16-Jährige musiziert sowohl im Landes- als auch im Bundesjugendorchester und hat bereits renommierte Preise gewonnen. So wurde er beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ 2024 als bester Fagott-Solist ausgezeichnet – bereits 2021 holte er diesen Titel im Landeswettbewerb.