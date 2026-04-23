Elegant und bequem zugleich: Kleider und Sneaker ergänzen sich im Frühling perfekt. Ob Court-Sneaker, Wildleder-Modelle oder klobige Retro-Schuhe - die richtige Balance zwischen Schuh und Kleid entscheidet über den gelungenen Look.

Die Kombination Kleid und Sneaker ist im Frühling ein echter Klassiker - und das aus gutem Grund. Wenn das Wetter noch unbeständig ist, bietet kaum ein Styling so viel Flexibilität. Während Kleider Leichtigkeit und Eleganz ausstrahlen, sorgen Sneaker für Komfort und Alltagstauglichkeit. Das Ergebnis: ein Look, der mühelos wirkt und trotzdem modern ist. Damit das Zusammenspiel funktioniert, kommt es auf die richtige Balance an. Denn nicht jeder Sneaker passt zu jedem Kleid. Silhouette, Material und Proportionen spielen eine entscheidende Rolle.

Sneakerina Die Mischung aus Ballerina und Sneaker ist einer der spannendsten Trends des Jahres. Zarte Details wie Schleifen oder Satinstoffe treffen auf eine sportliche Sohle. Perfekt für alle, die es elegant mögen, aber nicht auf Bequemlichkeit verzichten wollen.

Retro-Sneaker

Ebenso präsent sind Retro-Sneaker, die eine Welle der Nostalgie für die Ästhetik der Neunziger- und frühen Nullerjahre auslösen. Diese sportlichen Klassiker eignen sich hervorragend für kürzere Schnitte oder fließende Slip-Dresses, besonders wenn der Look durch eine College-Jacke oder einen sportlichen Windbreaker ergänzt wird.

Low-Profile-Sneaker

Für Liebhaber eines minimalistischen Stils bieten sich flache Sneaker mit schmalen Sohlen, wie etwa die legendären Puma Speedcats, an. Diese zurückhaltenden Silhouetten wirken besonders edel zu Röcken und Kleidern und lassen sich hervorragend in Erdtönen wie Beige oder Braun kombinieren, um ein neutrales Outfit dezent aufzuwerten.

Court-Sneaker

Klassische, weiße Leder-Sneaker, die ursprünglich für den Tennisplatz entworfen wurden, sind echte Allrounder. Sie wirken clean, fast schon elegant, und passen sowohl zu verspielten Sommerkleidern als auch zu schlichten Slip Dresses. Sie wirken sauber sowie poliert und drängen das Outfit in keine spezifische Stilrichtung, was sie zu idealen Begleitern für fast jeden Anlass macht.

Wildleder

Für eine spannende Textur sorgen in dieser Saison Sneaker aus Wildleder, die durch ihr hochwertiges Material eine elegante Note einbringen, ohne an Bequemlichkeit einzubüßen.

Animal Print

Wer seinem Look mehr Spannung verleihen möchte, kann auf Sneaker mit Tiermustern setzen. Ob Leopard, Tiger oder Schlange - diese Prints lassen sich wunderbar als neutrales Element zu schlichten Kleidern tragen oder mutig mit anderen Mustern kombinieren.

Die wichtigsten Styling-Regeln

Ein guter Ausgangspunkt ist die Frage: Soll der Look eher sportlich, minimalistisch oder auffällig wirken? Sneaker geben die Richtung vor. Ein klobiger Schuh wirkt ganz anders als ein filigranes Modell - und verändert damit automatisch den gesamten Look.

Grundsätzlich gilt: Je massiver der Sneaker, desto mehr Volumen darf das Kleid haben. Schmale, reduzierte Sneaker dagegen harmonieren besonders gut mit kurzen oder figurbetonten Schnitten.