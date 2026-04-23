Elegant und bequem zugleich: Kleider und Sneaker ergänzen sich im Frühling perfekt. Ob Court-Sneaker, Wildleder-Modelle oder klobige Retro-Schuhe - die richtige Balance zwischen Schuh und Kleid entscheidet über den gelungenen Look.
Die Kombination Kleid und Sneaker ist im Frühling ein echter Klassiker - und das aus gutem Grund. Wenn das Wetter noch unbeständig ist, bietet kaum ein Styling so viel Flexibilität. Während Kleider Leichtigkeit und Eleganz ausstrahlen, sorgen Sneaker für Komfort und Alltagstauglichkeit. Das Ergebnis: ein Look, der mühelos wirkt und trotzdem modern ist. Damit das Zusammenspiel funktioniert, kommt es auf die richtige Balance an. Denn nicht jeder Sneaker passt zu jedem Kleid. Silhouette, Material und Proportionen spielen eine entscheidende Rolle.