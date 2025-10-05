Zwei Auftritte, zwei Welten: Heidi Klum begeistert die Paris Fashion Week erst im eleganten Polka-Dot-Outfit bei Elie Saab - und überrascht dann als dramatische Braut bei Vivienne Westwood.

Heidi Klum (52) sorgt bei der diesjährigen Paris Fashion Week für Gesprächsstoff - kaum jemand verkörpert Wandelbarkeit so eindrucksvoll wie sie. Das zeigen auch ihre beiden Auftritte bei Elie Saab und Vivienne Westwood am Samstag, die gegensätzlicher kaum sein könnten: auf der einen Seite verspielte Eleganz in Polka Dots, andererseits Avantgarde-Drama im Brautkleid auf dem Laufsteg.

Eleganz bei Elie Saab Bei der Modenschau von Elie Saab zeigte sich Heidi Klum von ihrer klassischen, eleganten Seite. In einem weißen Hosenanzug mit schwarzen Polka Dots, Doppelreiher-Blazer und weit geschnittenen Hosen strahlte die 52-Jährige zeitlosen Chic aus. Abgerundet wurde der Look mit weißen Stilettos und übergroßen Sonnenbrillen - ein Ensemble, das zugleich Retro und High Fashion atmet.

An ihrer Seite: Tochter Leni Klum (21), die mit einem stilvollen schwarzen Midikleid und hohen Pumps für einen minimalistischen, aber edlen Auftritt sorgte. Wie "Mail Online" weiter berichtet, führten Mutter und Tochter die Front Row bei Elie Saab an, flankiert von Stars wie Barbara Palvin (31) und Poppy Delevingne (39).

Überraschung bei Vivienne Westwood

Nur wenig später präsentierte Heidi Klum in Paris ein gänzlich anderes Modekapitel: Als Überraschungsbraut auf dem Laufsteg der Vivienne-Westwood-Show stand sie im Mittelpunkt. Designer Andreas Kronthaler (59), Westwoods kreativer Kopf und Ehemann der verstorbenen Modeschöpferin (1941-2022), inszenierte die neue Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 als theatralischen Moment - mit Heidi als strahlender Brautfigur in einem unkonventionellen Kleid mit glitzerndem Korsett.

Begleitet von der Musik der Zillertaler Schürzenjäger erhielt sie von dem gebürtigen Tiroler Kronthaler einen überdimensionalen Strauß Sonnenblumen. Anschließend fiel er im ehrwürdigen Institut de France vor ihr auf die Knie, wie in dem Clip zu sehen ist, den auch Klum auf Instagram teilte.