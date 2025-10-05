Zwei Auftritte, zwei Welten: Heidi Klum begeistert die Paris Fashion Week erst im eleganten Polka-Dot-Outfit bei Elie Saab - und überrascht dann als dramatische Braut bei Vivienne Westwood.
Heidi Klum (52) sorgt bei der diesjährigen Paris Fashion Week für Gesprächsstoff - kaum jemand verkörpert Wandelbarkeit so eindrucksvoll wie sie. Das zeigen auch ihre beiden Auftritte bei Elie Saab und Vivienne Westwood am Samstag, die gegensätzlicher kaum sein könnten: auf der einen Seite verspielte Eleganz in Polka Dots, andererseits Avantgarde-Drama im Brautkleid auf dem Laufsteg.