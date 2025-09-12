Klassiker mit Apfelspalten: Traditioneller Apfelkuchen mit Zimt und Zucker

1 Diese Apfelkuchen sind ein süßer Genuss für jeden Anlass. Foto: istock/MariaUspenskaya/iStock via Getty Images

Wenn sich der süße Duft von gebackenen Äpfeln und Zimt in der Küche ausbreitet, kehrt der Herbst allmählich ein. Dieser klassische Apfelkuchen mit seinen dekorativ arrangierten Apfelspalten vereint Tradition und Geschmack zu einem zeitlosen Genuss.











Der Herbst kommt allmählich und mit ihm die Zeit der reifen Äpfel, die zu köstlichen Kuchen verarbeitet werden wollen. Die kunstvoll arrangierten Apfelspalten verleihen diesem traditionellen Gebäck nicht nur eine appetitliche Optik, sondern sorgen auch für saftige Frische in jedem Bissen.