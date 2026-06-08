Klassiker in einfacher Sprache: Gymnasiasten tun sich schwer mit Goethe und Schiller – so reagieren Schulen

Vereinfachte Ausgaben von bekannten Werken und Interpretationshilfen boomen und scheinen Originale überflüssig zu machen – auch am Gymnasium. Wie reagieren Stuttgarter Schulen darauf?
Leselust statt Lesefrust – mit diesen Worten wirbt der Schulbuchverlag Cornelsen für seine Reihe „Einfach klassisch“. Diese verschaffe ungeübten Leserinnen und Lesern ab Klasse 8 die Teilhabe an klassischer Literatur, heißt es auf der Internetseite. Die Texte seien „behutsam gekürzt“, „sprachlich entlastet“ und würden dabei so nah wie möglich am Original bleiben. So könnten Lehrkräfte nachhaltig die Lesemotivation ihrer Schülerinnen und Schüler steigern, verspricht der Verlag.