Klassiker in einfacher Sprache: Gymnasiasten tun sich schwer mit Goethe und Schiller – so reagieren Schulen

Vereinfachte Ausgaben von bekannten Werken und Interpretationshilfen boomen und scheinen Originale überflüssig zu machen – auch am Gymnasium. Wie reagieren Stuttgarter Schulen darauf?

Leselust statt Lesefrust – mit diesen Worten wirbt der Schulbuchverlag Cornelsen für seine Reihe „Einfach klassisch“. Diese verschaffe ungeübten Leserinnen und Lesern ab Klasse 8 die Teilhabe an klassischer Literatur, heißt es auf der Internetseite. Die Texte seien „behutsam gekürzt“, „sprachlich entlastet“ und würden dabei so nah wie möglich am Original bleiben. So könnten Lehrkräfte nachhaltig die Lesemotivation ihrer Schülerinnen und Schüler steigern, verspricht der Verlag.

Die Reihe existiert bereits seit 2003 und umfasst mittlerweile 26 Titel. Darunter sind zum Beispiel „Wilhelm Tell“ von Friedrich Schiller, „Faust“ von Johann Wolfgang von Goethe und „Romeo und Julia“ von William Shakespeare. Konzipiert hat der Verlag sie für die Mittelschulen, inzwischen arbeiten aber auch Gymnasien vermehrt mit solchen Ausgaben.

Die Bücher würden geschätzt und regelmäßig nachgefragt, sagt Nicole Weiffen, die Leiterin der Pressearbeit bei Cornelsen und Duden. „Uns ist bekannt, dass die Reihe auch an Gymnasien eingesetzt wird“, ergänzt sie. Man habe jedoch keinen Überblick darüber, ob und wie viele Gymnasien die Bücher orderten, da die Reihe direkt über den Buchhandel bestellt werden könne.

Flächendeckend durchgesetzt habe sich Literatur in vereinfachter Sprache an den Gymnasien im Land sicher nicht, sagt Martina Scherer, die Vorsitzende des Philologenverbands Baden-Württemberg. Foto: privat

Martina Scherer, die Vorsitzende des Philologenverbands Baden-Württemberg, hat recherchiert. Flächendeckend durchgesetzt habe sich Literatur in vereinfachter Sprache an den Gymnasien im Land sicher nicht, sagt sie. Es sei aber durchaus möglich, dass sie an einzelnen Schulen, zum Beispiel in Brennpunkt-Stadtteilen, eingesetzt werde. Das könne auch sinnvoll sein. Denn zur Profession von Lehrkräften gehöre es, genau hinzuschauen und individuell auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler vor Ort einzugehen. „Wenn Ausgaben in vereinfachter Sprache den Einstieg in die Literatur erleichtern, ist das gut“, sagt Martina Scherer. Aber Reihen wie „Einfach klassisch“ sollten keinesfalls der Standard an Gymnasien werden.

„Standards schärfen, Qualität erhalten, Schüler stärken“

„Baden-Württemberg ist das Land der Dichter und Denker. Im kürzlich unterzeichneten Koalitionsvertrag haben Grüne und CDU festgehalten, dass man Universitäten auf höchstem Niveau haben wolle. Dazu brauchen wir eine hervorragende Basis“, sagt Martina Scherer. Richtig sei, dass die Schülerschaft auch an Gymnasien verstärkt Probleme in Mathematik und Deutsch habe. „Aber das Ziel kann es nicht sein, dass wir es darum generell leichter machen. Vielmehr müssen Standards geschärft, Qualität erhalten und die Schülerinnen und Schüler darin bestärkt werden, Herausforderungen zu meistern.“ Dabei sei die Sprache „das Tor zur Welt“, um Texte verstehen und Zusammenhänge erfassen zu können.

Manfred Birk ist Rektor des Dillmann-Gymnasiums in Stuttgart-West und geschäftsführender Schulleiter der Stuttgarter Gymnasien Foto: Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Manfred Birk, Rektor des Dillmann-Gymnasiums in Stuttgart-West und geschäftsführender Schulleiter der Stuttgarter Gymnasien, unterrichtet Deutsch und Latein. Er verstehe sich als Philologe und ihm sei es wichtig, den Schülerinnen und Schülern den Zugang zu klassischer Literatur zu ermöglichen. „Klassisch“ meine damit nicht die Texte einer bestimmten Epoche, sondern „vorbildliche“ und „typische“ Texte. „Diese haben sich durchgesetzt, weil sie über ihre Entstehungszeit hinaus bedeutsam sind. Sie gehören zu unserem kulturellen Erbe“, sagt Birk.

Selbstverständlich sei eine Übersetzungsarbeit nötig, um solche Texte zu verstehen. Jene im Wechselspiel mit der Schülerschaft zu leisten, sei Aufgabe der Deutschlehrkräfte. „Es wäre meiner Meinung nach ein pädagogischer Fehlgriff, wenn wir alles, was schwierig und damit abschreckend wirkt, vereinfachen. Im Gegenteil, man muss dem Ganzen den Schrecken nehmen und die Schüler dazu in die Lage versetzen, sich einen solchen Text zu erschließen.“ An seiner Schule jedenfalls würden die Texte in Originalsprache behandelt – und er wisse auch von keinem Gymnasium in Stuttgart, wo das anders sei.

Warum sich viele Jugendliche mit Klassikern schwer tun

Richtig sei aber, dass es schwieriger geworden sei, Schülerinnen und Schülern klassische Literatur näherzubringen. Das liege unter anderem daran, dass sich der kulturelle Hintergrund verändert habe. Die christliche Religion spiele im Alltag vieler junger Menschen zunehmend keine Rolle mehr. Birk spricht von einer Laisierung der Gesellschaft. Gleichzeitig schöpfe die Literatur aber aus diesem Schatz, verwende Gleichnisse aus der Bibel oder auch Figuren aus der griechischen Mythologie. Insofern sei heute mehr Vorarbeit notwendig.

Richtig sei auch, dass es heute leichter sei, ein Werk nicht zu lesen und den Inhalt dennoch wiedergeben zu können. Dafür stehen nicht nur gekürzte und vereinfachte Ausgaben zur Verfügung, sondern auch:

zahlreiche Interpretationshilfen verschiedener Verlage

Zusammenfassungen im Internet

Youtube-Videos, in denen Szenen mit Playmobilfiguren nachgespielt werden

„Aber im Grunde gab es solche Sachen doch schon immer“, sagt Birk und erinnert an „Königs Erläuterungen“, die es bereits seit 1897 gibt und mittlerweile mehr als 150 Bände umfassen.

Lektürehilfen sinnvoll im Unterricht einsetzen

Zuweilen könnten solche Lektürehilfen oder eben Texte in vereinfachter Sprache auch sinnvoll im Unterricht eingesetzt werden. Insbesondere, wenn man merke, dass sich vermehrt Schülerinnen und Schüler darauf stützen. „Dann kann man sie auch mal überlegen lassen, an welchen Stellen vielleicht so sehr vereinfacht wurde, dass der Inhalt gar nicht mehr richtig wiedergegeben und interpretiert wird.“

Auch beim Einstieg in ein Thema könnten solche Sekundärliteraturen sinnvoll sein. „Sie sind aber nie das gesamte Kunstwerk. Man braucht die Originaltexte, die gebundene Sprache, die bewusst gewählten Worte, das Versmaß, um einem Werk mit all seinen Farben gerecht zu werden“, sagt Birk und ergänzt: „Einen Rembrandt kann ich auch nicht einfach in Schwarz-Weiß drucken.“

Dass Gymnasiasten klassische Literatur lesen – und zwar die Originalausgaben – steht für Manfred Birk also außer Frage. Diskutieren könne man aber darüber, womit genau sich die Schülerinnen und Schüler beschäftigen. So wünscht sich der geschäftsführende Schulleiter der Stuttgarter Gymnasien vom Kultusministerium „mehr Mut“ und „dass nicht immer die gleichen Werke zu Schwerpunktthemen in der Oberstufe erklärt werden“. Er schätze das Drama „Der zerbrochene Krug“ von Heinrich von Kleist sehr. „Aber warum nimmt man nicht mal Kleists ,Penthesilea‘?“, fragt er. In dem Stück gehe es unter anderem um weibliche Selbstermächtigung und Ideologiekritik. Damit sei es hochaktuell.