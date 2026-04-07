Klassik- und Theaterfestival: Karin Bergmann übernimmt Leitung der Salzburger Festspiele

Nach einem heftigen Führungsstreit wird eine Theaterexpertin aus dem Ruhrgebiet Übergangs-Intendantin in Salzburg. Erstmals leitet eine Frau das künstlerische Programm des renommierten Festivals.
Salzburg - Nach einem Streit um die Führungskultur bei den Salzburger Festspielen übernimmt die Theatermanagerin Karin Bergmann vorläufig die künstlerische Leitung des großen Festivals. Wie das Festspiel-Kuratorium mitteilte, folgt die aus dem Ruhrgebiet stammende Bergmann als Übergangsintendantin auf Markus Hinterhäuser, der die renommierten Festspiele nach einem Konflikt mit dem Aufsichtsgremium verlassen hatte.