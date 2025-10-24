Klassik in Rutesheim: Die Cello Akademie wird immer internationaler

Zahlreiche Teilnehmende kommen dieses Mal aus Asien. Bei einem Orchesterkonzert der Dozenten steht auch eine Uraufführung auf dem Programm.
Sie zieht jedes Jahr zahlreiche junge, hochbegabte Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Welt, die in Kursen ihr Cellospiel perfektionieren wollen, nach Rutesheim: die Cello Akademie. Die 16. Auflage beginnt am Sonntag, 26. Oktober. Stolz erzählt der Künstlerische Leiter Matthias Trück, dass die Cello Akademie von Jahr zu Jahr internationaler werde. „Dieses Mal hatten wir Anmeldungen aus 38 Ländern, auch Australien war dabei“, sagt er und fügt hinzu, dass unter den Teilnehmenden dieses Jahr zahlreiche Asiaten seien. Beim Abschlusskonzert würden drei junge Cellisten aus Armenien mitspielen.