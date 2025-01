Klassik in Leonberg: Konzerte im Rathaus-Atrium

1 Pianistin Tomoko Hemmi spielt Musik von Helmut Lachenmann. Foto: /Ruediger Schestag

Die Stadt Leonberg richtet unter dem Motto „out of the box“ vom 24. bis 26. Januar ein Konzertwochenende aus. Zu Gast im Atrium des Rathauses sind unter anderem der Bassbariton Pascal Zurek, die Flötistin Carolin Daub und die Pianistin Tomoko Hemmi. Der dritte Abend ist Helmut Lachenmann gewidmet. Die Konzerte am Freitag und Samstag beginnen um 19.30 Uhr, das Konzert am Sonntag um 18 Uhr. Karten gibt es bei Reservix und an der Abendkasse.