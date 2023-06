38 Nach der gelungenen Rettung gibt es für die Fans des VfB Stuttgart kein Halten mehr. Sie strömen auf den Rasen der Mercedes-Benz-Arena. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart surft nach der Rettung in letzter Minute auf einer Welle der Glückseligkeit – dabei präsentiert sich die Mannschaft in einer neuen Rolle.









Um 17.28 Uhr am Samstagnachmittag gab es kein Halten mehr. Die Stadionordner öffneten die Tore an den unteren Rängen – und die Fans des VfB Stuttgart fluteten den Rasen der Mercedes-Benz-Arena. Aus drei Ecken im weiten Rund sprudelten die Menschen in ihren Trikots mit dem Brustring auf den Platz. Nur aus dem Kölner Block kam niemand. Die FC-Anhänger blieben Zuschauer, abgeriegelt von der Polizei.