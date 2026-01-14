Seit Monaten kursieren im Netz beunruhigende Spekulationen über die Gesundheit von TV-Moderatorin Eva Brenner. Die 50-Jährige soll angeblich einen Schlaganfall erlitten haben. Jetzt meldet sich die Innenarchitektin persönlich zu Wort und stellt die Dinge richtig.
Besorgte Nachrichten, verunsicherte Fans und sogar eine aufgeschreckte Familie. Seit Monaten geistern schwerwiegende Gerüchte durchs Internet und soziale Netzwerke: Eva Brenner (50) soll demnach einen Schlaganfall erlitten haben, auch von Multipler Sklerose war die Rede. Jetzt sah sich die beliebte TV-Moderatorin und Innenarchitektin gezwungen, zu den Gerüchten öffentlich Stellung zu beziehen. Auf Instagram wandte sie sich mit deutlichen Worten an ihre rund 140.000 Follower und Followerinnen.