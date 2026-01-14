Seit Monaten kursieren im Netz beunruhigende Spekulationen über die Gesundheit von TV-Moderatorin Eva Brenner. Die 50-Jährige soll angeblich einen Schlaganfall erlitten haben. Jetzt meldet sich die Innenarchitektin persönlich zu Wort und stellt die Dinge richtig.

Besorgte Nachrichten, verunsicherte Fans und sogar eine aufgeschreckte Familie. Seit Monaten geistern schwerwiegende Gerüchte durchs Internet und soziale Netzwerke: Eva Brenner (50) soll demnach einen Schlaganfall erlitten haben, auch von Multipler Sklerose war die Rede. Jetzt sah sich die beliebte TV-Moderatorin und Innenarchitektin gezwungen, zu den Gerüchten öffentlich Stellung zu beziehen. Auf Instagram wandte sie sich mit deutlichen Worten an ihre rund 140.000 Follower und Followerinnen.

Eva Brenner stellt schwerwiegende Gerüchte richtig "Ihr Lieben, ich möchte mich einmal kurz mit einem klaren Statement melden, weil sich leider seit einiger Zeit hartnäckig Gerüchte halten und mich immer wieder besorgte Nachrichten erreichen", schrieb die 50-Jährige dort. Selbst engste Angehörige seien durch die Spekulationen vorübergehend in Sorge geraten, verrät sie weiter.

Die Moderatorin, die Zuschauer aus Formaten wie "Zuhause im Glück", "Wettkampf in 4 Wänden" sowie den ZDF-Sendungen "Duell der Gartenprofis" und "Mein Zuhause richtig schön" kennen, stellte unmissverständlich klar: "Ich hatte weder jemals einen Schlaganfall, noch leide ich an Multipler Sklerose. Mir geht es gut."

Kritik an Sensationsgier im Netz

Wie fit sie tatsächlich ist, unterstrich die Innenarchitektin mit einem Verweis auf ihren Arbeitsalltag. Seit mehr als zwei Jahrzehnten turne sie auf Gerüsten und Baustellen herum, aktuell sogar beim Umbau ihres eigenen Hauses. An diesem Einsatz habe sich nichts geändert.

Was Eva Brenner an der Gerüchteküche besonders trifft, ist der leichtfertige Umgang mit ernsten Themen. "Dies sind sehr schwerwiegende Erkrankungen und sie eignen sich nicht für Spekulationen, Sensationswillen oder dafür, um Klicks zu erhaschen", machte sie ihrem Ärger Luft. An ihre Fans richtete sie einen eindringlichen Appell: "Bitte glaubt bei solchen Themen nur, was ich selbst über meine offiziellen Kanäle teile oder wirklich seriösen Medien."