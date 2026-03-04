Fake News über ihr angebliches Karriereende brachten Wolke Hegenbarth ins Schwitzen: Die Schauspielerin musste öffentlich klarstellen, dass sie nie aufgehört hat zu arbeiten.
Wolke Hegenbarth (45) kennt die Schattenseiten der Aufmerksamkeit aus eigener Erfahrung. In einem aktuellen Interview mit der Zeitschrift "Bunte" (Ausgabe 11/2026) spricht die Schauspielerin offen über einen Vorfall, der sie gleichermaßen überraschte und erschreckte: Fake News über ein angebliches Ende ihrer Karriere machten die Runde im Netz.