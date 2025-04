Klares Statement auf Instagram: Nach Gerüchten: Jannik Kontalis bestätigt Trennung von Yeliz Koc

Nach wochenlangen Spekulationen hat Jannik Kontalis nun endlich Klarheit geschaffen: In einer Instagram-Story bestätigte der Reality-Star, dass er und Yeliz Koc kein Paar mehr sind. Damit endet ihre turbulente Beziehung erneut.

Die Gerüchteküche brodelte bereits seit mehreren Wochen, nun herrscht endlich Gewissheit: Jannik Kontalis (28) und Yeliz Koc (31) sind kein Paar mehr. Der Influencer hat in einem Q&A auf Instagram die Trennung bestätigt. Auf die direkte Frage eines Users, ob er Single sei, antwortete er knapp: "Ja."

Damit beendete Kontalis die Spekulationen um den Beziehungsstatus des Reality-TV-Paares, das sich bei den Dreharbeiten zu "Make Love, Fake Love" kennengelernt hatte. Aufmerksame Fans hatten bereits seit einiger Zeit Anzeichen für eine Trennung wahrgenommen. So fehlten etwa seit einiger Zeit gemeinsame Fotos in den sozialen Medien und die beiden folgten sich auch nicht einmal mehr gegenseitig auf Instagram.

Reaktion von Yeliz Koc?

Nach der öffentlichen Trennungsbeichte ihres Ex-Partners meldete sich auch Yeliz Koc zu Wort und teilte eine mysteriöse Botschaft in ihrer Instagram-Story: "Familie ist das Zuhause der Seele." Ob dies eine direkte Reaktion auf das Single-Statement von Kontalis war, bleibt allerdings unklar. Die 31-Jährige hatte sich bereits Anfang April zu den damaligen Gerüchten geäußert und geschrieben: "Ich halte mich ganz bewusst zurück. Nicht, weil mir alles egal ist oder ich dadurch die Spekulationen am Laufen halte, sondern weil ich gelernt habe, wem ich keine Bühne mehr geben will."

Für das Reality-Paar ist es bereits die zweite Trennung. Nach ihrem Kennenlernen 2022 bei "Make Love, Fake Love" waren Kontalis und Koc bis 2023 liiert. Die erste Trennung mündete in einem öffentlichen Scharmützel, ehe die beiden 2024 ein Liebes-Comeback feierten.

Turbulente Beziehungsgeschichte

Auch ihr zweiter Anlauf war also nur von kurzer Dauer - seit März vermuteten Fans bereits, dass sich das Paar erneut getrennt haben könnte. Nun hat Kontalis diese Vermutungen mit seinem klaren Statement bestätigt.