Klare Worte via Instagram: Yeliz Koc stellt klar: Kein Liebes-Comeback mit Jimi Blue Ochsenknecht

In einer Instagram-Fragerunde hat Yeliz Koc klargestellt, dass sie nicht wieder mit Jimi Blue Ochsenknecht zusammen sei. Trotz harmonischer Familiensituation für Tochter Snow bleibt es aktuell beim freundschaftlichen Verhältnis.

Reality-Star Yeliz Koc (31) hat in einer Instagram-Fragerunde unmissverständlich klargestellt: Ein Liebes-Comeback mit ihrem Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (33) steht aktuell nicht zur Debatte. Auf die direkte Nachfrage eines Followers "Bist du wieder mit Jimi zusammen?" antwortete die Mutter der gemeinsamen Tochter Snow (3) eindeutig: "Nein, sind wir nicht. Aber wir verstehen uns gut."

Das Dementi der 31-Jährigen kommt nicht von ungefähr. Erst kürzlich hatte ein gemeinsames Foto der beiden bei einer Hochzeit die Spekulationen angeheizt. Schick gekleidet und in vertrauter Umarmung posierten sie vor der Kamera - er im goldenen Anzug, sie im schimmernd grünen Kleid. Das Bild, welches Koc ebenfalls via Instagram verbreite, ließ viele Fans diskutieren, ob die beiden nach ihrer turbulenten Trennungsgeschichte doch wieder zueinandergefunden haben könnten.

Familie im Fokus statt Romantik

Doch Yeliz Koc räumte diese Vermutungen nun endgültig aus dem Weg. Vielmehr liegt ihr Fokus offenbar auf dem Wohl ihrer dreijährigen Tochter Snow. Auf das Kompliment eines Fans, dass sie und Jimi "süß zusammen" seien, reagierte sie mit einer herzlichen Erklärung: "Ich bin einfach happy, dass wir endlich eine Familie für Snow sein können."

Das war nicht immer so. Die Beziehung zwischen der ehemaligen "Bachelor"-Kandidatin und dem Schauspieler war nach der Trennung geprägt von öffentlichen Streitigkeiten und Funkstille. Jimi Blue Ochsenknecht hatte seine Beziehung zu Yeliz Koc im August 2020 öffentlich gemacht. Ihre gemeinsame Tochter Snow wurde im Oktober 2021 geboren, doch kurz vor der Geburt trennte sich das Paar bereits wieder.

Von Drama zu Harmonie

Jahre voller Streit und öffentlicher Auseinandersetzungen folgten. Yeliz Koc warf ihrem Ex-Partner wiederholt vor, sich nicht ausreichend um die gemeinsame Tochter zu kümmern. Umso bemerkenswerter ist die aktuelle Entwicklung. Das harmonische Foto von der Hochzeit einer gemeinsamen Freundin, bei der Yeliz laut Medienberichten als Trauzeugin fungierte und Jimi Blue ebenfalls unter den Gästen war, zeigt deutlich: Die beiden haben einen Weg gefunden, miteinander umzugehen. Zwar nicht als Liebespaar, aber als Eltern.