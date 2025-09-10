Klare Worte via Instagram: Yeliz Koc stellt klar: Kein Liebes-Comeback mit Jimi Blue Ochsenknecht

In einer Instagram-Fragerunde hat Yeliz Koc klargestellt, dass sie nicht wieder mit Jimi Blue Ochsenknecht zusammen sei. Trotz harmonischer Familiensituation für Tochter Snow bleibt es aktuell beim freundschaftlichen Verhältnis.
Reality-Star Yeliz Koc (31) hat in einer Instagram-Fragerunde unmissverständlich klargestellt: Ein Liebes-Comeback mit ihrem Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (33) steht aktuell nicht zur Debatte. Auf die direkte Nachfrage eines Followers "Bist du wieder mit Jimi zusammen?" antwortete die Mutter der gemeinsamen Tochter Snow (3) eindeutig: "Nein, sind wir nicht. Aber wir verstehen uns gut."