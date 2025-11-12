Klare Ansage über den Kindsvater: Sommerhaus-Star Sarah Joelle Jahnel ist wieder schwanger

Diese frohe Kunde hätte Sarah Joelle Jahnel gerne noch etwas für sich behalten: Die "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin ist schwanger und erwartet ihr zweites Kind.
Derzeit läuft die zehnte Staffel von "Das Sommerhaus der Stars". Weil das RTL-Format mit einigem Vorlauf aufgezeichnet wurde, hat sich zum Zeitpunkt der Ausstrahlung mitunter einiges im Leben der Kandidatinnen und Kandidaten getan. Bestes Beispiel ist in diesem Jahr wohl Sarah Joelle Jahnel (36). Die ehemalige "DSDS"-Teilnehmerin ist inzwischen nicht nur längst von ihrem "Sommerhaus"-Partner Ersin (37) getrennt. Wie sie nun via Instagram mitgeteilt hat, erwartet sie ein Kind.