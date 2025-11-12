Klare Ansage über den Kindsvater: Sommerhaus-Star Sarah Joelle Jahnel ist wieder schwanger

Derzeit läuft die zehnte Staffel von "Das Sommerhaus der Stars". Weil das RTL-Format mit einigem Vorlauf aufgezeichnet wurde, hat sich zum Zeitpunkt der Ausstrahlung mitunter einiges im Leben der Kandidatinnen und Kandidaten getan. Bestes Beispiel ist in diesem Jahr wohl Sarah Joelle Jahnel (36). Die ehemalige "DSDS"-Teilnehmerin ist inzwischen nicht nur längst von ihrem "Sommerhaus"-Partner Ersin (37) getrennt. Wie sie nun via Instagram mitgeteilt hat, erwartet sie ein Kind.

"Da in den letzten Wochen zahlreiche Gerüchte und falsche Behauptungen über meine private Situation aufgekommen sind, spreche ich nun selbst. Ich bin schwanger", führt sie in einer ausführlichen Instagram-Story aus. Da sie "derzeit gemeinsam mit meinem Ex-Partner in einer TV-Produktion zu sehen" ist, sei ihr klar, "dass dies bei einigen Menschen für Verwirrung sorgen kann".

Verkündung erfolgt nur bedingt freiwillig

Eigentlich hätte sie gerne noch etwas gewartet, bis sie die frohe Kunde, zum zweiten Mal schwanger zu sein, mit der Öffentlichkeit teilt. Doch letztendlich sei sie zu diesem vorzeitigen Schritt genötigt worden: "Ich fühle mich gezwungen, meine Geschichte, gerade wenn sie so privat ist, selbst zu erzählen und Spekulationen vorzubeugen." Wen genau sie damit ansprechen will, enthüllt sie jedoch nicht.

Was sie hingegen glasklar macht: Ex-Partner Ersin ist demnach nicht der Vater. Stattdessen habe sie im Ausland "jemanden kennengelernt und in ihm den Halt gefunden, der mir jahrelang gefehlt hat". Ihre wachsende Familie wolle sie aber auch künftig so gut es geht privat halten, beteuert sie. "Ich habe es die letzten fünf Jahre geschafft, meine Familie und meine Tochter aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, und so wird es auch bei meinem zweiten Kind sein. Ich kann Menschen nicht verstehen, die Kinder für Gossip und Schlagzeilen missbrauchen."