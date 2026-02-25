Klare Ansage in Liebesdingen: Kate Hudson verrät ihre goldene Trennungsregel

Schauspielerin Kate Hudson hat über ihre klare Haltung bei Trennungen gesprochen. Wenn ein Mann kein Interesse mehr zeigt, ist für sie sofort Schluss - ohne lange Diskussionen. Die 46-Jährige ist seit Jahren glücklich vergeben.
In Sachen Liebe macht Kate Hudson (46) niemandem etwas vor. Die Schauspielerin war am Dienstag zu Gast in der "Howard Stern Show" bei SiriusXM in Los Angeles - und plauderte dort erfrischend offen über ihre Einstellung zu Beziehungsenden. Auf die Frage des Moderators, ob ihr schon einmal das Herz gebrochen wurde, antwortete die zweifach oscarnominierte Darstellerin mit einem klaren Ja.