Klare Ansage in Liebesdingen: Kate Hudson verrät ihre goldene Trennungsregel

Schauspielerin Kate Hudson hat über ihre klare Haltung bei Trennungen gesprochen. Wenn ein Mann kein Interesse mehr zeigt, ist für sie sofort Schluss - ohne lange Diskussionen. Die 46-Jährige ist seit Jahren glücklich vergeben.

In Sachen Liebe macht Kate Hudson (46) niemandem etwas vor. Die Schauspielerin war am Dienstag zu Gast in der "Howard Stern Show" bei SiriusXM in Los Angeles - und plauderte dort erfrischend offen über ihre Einstellung zu Beziehungsenden. Auf die Frage des Moderators, ob ihr schon einmal das Herz gebrochen wurde, antwortete die zweifach oscarnominierte Darstellerin mit einem klaren Ja.

Doch Hudson hat in Sachen Herzschmerz eine glasklare Strategie. "Meine Devise war schon immer: Wenn ein Mann sagt, dass er es nicht will, dass er nicht dabei ist - dann bin ich raus", erklärte sie. "Ich bin nie die Art Frau gewesen, die sagt: 'Ich will darüber reden, was meinst du damit?' Ich sage einfach: 'Okay.'"

Keine Lust auf Trennungsgespräche

Wie konsequent sie diese Regel durchzieht, illustrierte Hudson anhand einer konkreten Trennung aus ihrer Vergangenheit. Als ihr damaliger Partner ihr eröffnete, er könne die Beziehung nicht mehr weiterführen, hatte die Schauspielerin nur ein Wort übrig: "Okay." Als der Mann daraufhin fragte, ob sie nicht darüber reden wolle, sagte sie: "Nein, nicht wirklich." Lachend erzählte sie weiter: "Er wollte ständig mit mir über die Beziehung reden, und ich sagte nur: 'Nein, es ist vorbei. Wir sind durch. Jetzt willst du dich mit mir darüber austauschen, dass wir nicht mehr zusammen sind? Nein. Wir sind fertig mit Austausch.'"

Die knallharte Haltung bei Trennungen bedeutet allerdings keineswegs, dass die Schauspielerin der Liebe abgeschworen hätte - ganz im Gegenteil. Seit Ende 2016 ist Hudson mit Musiker Danny Fujikawa (39) zusammen. Im September 2021 gab die Schauspielerin die Verlobung auf Instagram bekannt. "Let's go!" (dt. "Los geht's!"), schrieb sie damals unter ein romantisches Küstenfoto - versehen mit Braut-, Bräutigam- und Kirchen-Emoji.

Seltener Pärchenauftritt bei den BAFTAs

Allzu oft zeigen sich die beiden nicht gemeinsam in der Öffentlichkeit. Umso bemerkenswerter war ihr Auftritt bei den British Academy Film Awards (BAFTAs) am vergangenen Sonntag in London. Händchenhaltend kamen sie an, vor den Fotografen posierten sie eng umschlungen.

Obwohl die Verlobung mittlerweile mehr als vier Jahre zurückliegt, lässt die Hochzeit nach wie vor auf sich warten. Im Oktober 2018 kam die gemeinsame Tochter Rani Rose zur Welt. Aus früheren Beziehungen hat Hudson zwei weitere Kinder: Sohn Bingham (geb. 2011) stammt aus ihrer Beziehung mit Muse-Sänger Matthew Bellamy (47), und ihr ältester Sohn Ryder (22) ging aus der Ehe mit Chris Robinson (59) hervor, die von 2000 bis 2006 hielt.