Klammheimlich enthüllt: Neues Wappen für Prinz William und Prinzessin Kate

Ganz nebenbei präsentierten Prinzessin Kate und Prinz William eine bedeutende Neuerung: Ihr gemeinsames Wappen wurde überarbeitet. Die Änderung spiegelt Williams neue Rolle als Prinz von Wales wider.
Prinzessin Kate (43) und Prinz William (43) haben bei ihrem jüngsten öffentlichen Auftritt eine bedeutende Veränderung vorgenommen - die meisten Beobachter dürften es aber zunächst gar nicht bemerkt haben. Das Paar präsentierte bei der Royal Variety Performance am Mittwochabend erstmals sein überarbeitetes gemeinsames Wappen.