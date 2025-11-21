Klammheimlich enthüllt: Neues Wappen für Prinz William und Prinzessin Kate

Ganz nebenbei präsentierten Prinzessin Kate und Prinz William eine bedeutende Neuerung: Ihr gemeinsames Wappen wurde überarbeitet. Die Änderung spiegelt Williams neue Rolle als Prinz von Wales wider.

Prinzessin Kate (43) und Prinz William (43) haben bei ihrem jüngsten öffentlichen Auftritt eine bedeutende Veränderung vorgenommen - die meisten Beobachter dürften es aber zunächst gar nicht bemerkt haben. Das Paar präsentierte bei der Royal Variety Performance am Mittwochabend erstmals sein überarbeitetes gemeinsames Wappen.

In einer Broschüre vor Ort in der Londoner Royal Albert Hall war das neue Design zu sehen. Es ist das erste Update seit 2013 und markiert einen wichtigen Schritt in der royalen Rolle des Paares.

Erste Änderung seit über einem Jahrzehnt

Das ursprüngliche gemeinsame Wappen erhielten Kate und William 2013, zwei Jahre nach ihrer Hochzeit. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (1926-2022) im September 2022 erbte William den Titel Prinz von Wales von seinem Vater, König Charles III. (77). Diese Veränderung erforderte nun auch eine Anpassung des Wappens.

Das aktualisierte Design enthält die charakteristischen Federn des Prince of Wales - ein Symbol, das seit dem 14. Jahrhundert mit diesem Titel verbunden ist. Zudem zeigt es die passenden Kronen, die die neue Position verdeutlichen. Diese unterscheiden sich deutlich von den schlichten goldenen Kronen auf dem ersten gemeinsamen Wappen.

Historische Symbole und familiäre Bezüge

Unter dem neuen Wappen prangt außerdem ein Band mit dem offiziellen Motto des Prinzen von Wales: "Ich Dien". Für die genaue Herkunft dieses Spruchs gibt es zwei Theorien. Es könnte einen deutschen Ursprung haben und sich von "Ich diene" ableiten. Womöglich beruht es aber auch auf dem walisischen Eich Dyn ("Euer Mann").

Kates Schild im Wappen enthält weiterhin Symbole ihrer Familie Middleton. Der Schild zeigt etwa weiterhin drei Eichenzweige - eine Anspielung auf Kate und ihre beiden Geschwister Pippa und James. Gleichzeitig verweist das Symbol auf die Region, in der die drei aufwuchsen und die von Eichenwäldern geprägt ist.