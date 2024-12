Während 2024 für manche Musiker ein erfolgreiches Jahr bedeutete, sahen sich andere Künstler mit Skandalen konfrontiert. Nicht nur die Vorwürfe gegen Sean "Diddy" Combs (55) überschatteten Album-Releases und Charterfolge. Auch diese Kontroversen beschäftigten die Öffentlichkeit in den vergangenen zwölf Monaten.

Kritik an Band Aid

Im Dezember schlug der Band-Aid-Song "Do They Know It's Christmas" hohe Wellen. Zu seinem 40. Geburtstag erschien am 25. November eine neue Version. Im "Ultimate Mix" des Liedes waren die Sänger aus den 1984, 1989, 2004 und 2014 veröffentlichten Varianten zu hören, darunter auch Ed Sheeran (33). Der britische Musiker warf Bob Geldof (73) und die übrigen Band-Aid-Organisatoren vor, ihn nicht um Erlaubnis für die Verwendung seines Gesangs gefragt zu haben.

Lesen Sie auch

Wie er in seiner Instagram-Story erklärte, hätte er eine solche Anfrage jedoch "höflich abgelehnt". Im Gegensatz zu 2014 betrachte er den Song nun anders. Sheeran teilte ein Statement des Rappers Fuse ODG (36), in dem dieser erklärte, Wohltätigkeitsprojekte wie Band Aid würden "schädliche Stereotypen aufrecht" erhalten. Er habe eine Beteiligung an dem Song 2014 abgelehnt, da "es sich um eine Kampagne handelt, die Afrikaner entmenschlicht und unseren Stolz und unsere Identität im Namen der 'Wohltätigkeit' zerstört".

Geldof antwortete in der "The Sunday Times" auf die Kritik: "Dieser kleine Popsong hat Millionen von Menschen am Leben erhalten." Es gebe 300 Millionen hungernde Menschen in Afrika, denen er weiter helfen wolle, ergänzte er.

Dave Grohls außereheliches Kind

Dave Grohl (55) überraschte die Musikwelt im September mit einem Instagram-Post. Der Frontmann der Foo Fighters teilte in einem kurzen Statement mit, er sei Vater eines außerehelichen Kindes geworden. Grohl wolle ein "liebender und unterstützender Elternteil" für seine Tochter sein, wie er erklärte. "Ich liebe meine Frau und meine Kinder, und ich tue alles, was ich kann, um ihr Vertrauen zurückzugewinnen und ihre Vergebung zu verdienen", heißt es in der Nachricht. Der Sänger, Gitarrist und Schlagzeuger ist seit 2003 mit der TV-Produzentin Jordyn Blum (48) verheiratet. Die beiden haben drei Töchter: Violet (18), Harper (15) und Ophelia (10).

In den folgenden Monaten wurde Grohl mehrfach in der Öffentlichkeit ohne seinen Ehering gesichtet. Auch Blum soll einem "People"-Insider zufolge ihren Ring abgelegt haben. Die Quelle berichtete dem Magazin, seine Frau wolle aufgrund ihrer Töchter "keine übereilten Entscheidungen treffen", sei aber "immer noch unglücklich". Grohl soll noch vor seiner Mitteilung einen Scheidungsanwalt engagiert haben, wie "People" von einer anderen Quelle erfahren haben will. Im November erzählte ein weiterer Insider dem Magazin: "Er arbeitet nicht mehr mit einem Scheidungsanwalt zusammen und hofft stattdessen, die Dinge mit seiner Frau zu klären."

Grohl selbst äußerte sich nach dem Statement nicht mehr und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Eine Performance auf dem Southside Music Port Festival in Connecticut sagte die Band wenige Tage vorher ab.

Kontroverse um Comeback von Linkin Park

Linkin Parks Comeback mit der neuen Sängerin Emily Armstrong (38) sahen nicht alle zum Anlass für Freude. Kritische Stimmen warfen ihr Scientology-Verbindungen vor und wiesen auf ihre Nähe zu einem verurteilten Sexualstraftäter hin. Zu letzterem schrieb Armstrong auf Instagram, sie habe ihn damals "als Freund" angesehen und sei mit ihm zu einem Gerichtstermin erschienen. "Bald darauf wurde mir klar, dass ich das nicht hätte tun sollen. Seitdem habe ich nie wieder mit ihm gesprochen", stellte sie klar.

Neben Fans übten auch Angehörige des verstorbenen Linkin-Park-Frontmanns Chester Bennington (1976-2017) Kritik an der Rückkehr. "Du hast das Leben und das Vermächtnis meines Vaters in Echtzeit ausradiert- und das während des internationalen Monats der Selbstmordprävention", wandte sich sein Sohn Jaime (28) in einer Instagram-Story an Mike Shinoda (47). Chester Benningtons Mutter zeigte sich in einem "Rolling Stone"-Interview "zutiefst enttäuscht" von der Band. Sie hätten sie vorab nicht über das Comeback informiert. "Wahrscheinlich, weil sie wussten, dass ich darüber nicht sonderlich glücklich sein würde", führte sie aus. Wie Jaime betonte sie, die Band wolle die Vergangenheit ausradieren.

Sean "Diddy" Combs

Sean "Diddy" Combs musste 2024 von seiner Musikkarriere Abschied nehmen. Der Rapper und Produzent sitzt seit dem 16. September in Untersuchungshaft, nachdem ihn die Polizei in New York festnahm. In der Anklage wird dem Hip-Hop-Mogul Sexhandel und organisierte Kriminalität vorgeworfen. Er soll bei sogenannten "Freak Offs" Personen "zu ausgedehnten sexuellen Handlungen mit männlichen Sexarbeitern genötigt haben", heißt es Medienberichten zufolge. Diese habe er zudem teilweise gefilmt. Seine Ex-Freundin Casandra "Cassie" Ventura (38) warf ihm bereits im November 2023 vor, sie missbraucht und sich am Sexhandel beteiligt zu haben.

Combs plädierte mehrfach auf nicht schuldig und stellte vier Anträge auf Freilassung gegen eine Kaution von 50 Millionen US-Dollar. Diese lehnten Richter jedoch wiederholt ab. Auf die ursprüngliche Klage folgten weitere, in denen es unter anderem um Vorwürfe der sexuellen Nötigung und Vergewaltigung geht. Der Gerichtsprozess soll am 5. Mai 2025 beginnen.