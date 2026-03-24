Jay-Z hat sich erstmals zu den schweren Vorwürfen aus dem Jahr 2024 geäußert. In einem aktuellen Interview spricht der Rapper über "unkontrollierbare Wut" und emotionale Belastung.
Jay-Z (56) hat sich erstmals öffentlich zu der schweren Zivilklage geäußert, die ihn im vergangenen Jahr mit Vorwürfen des sexuellen Fehlverhaltens konfrontierte. In seinem seltenen und ausführlichen Interview mit dem Magazin "GQ" reflektiert der Rapper die emotionale Belastung dieses juristischen Konflikts, der im Jahr 2024 seinen Anfang nahm.