Klage vor Verwaltungsgericht: Atommüll in Philippsburg – Gericht sieht ausreichend Schutz

Die Szenarien reichen von Drohnenangriff bis zum Absturz eines Flugzeugs: Im Streit um das Zwischenlager für Castor-Behälter hat der VGH die Klage abgewiesen. Nun liegen Gründe vor.
Selbst bei einem Flugzeugabsturz oder einem Drohnenangriff auf das Atommüll-Zwischenlager in Philippsburg bei Karlsruhe reichen die Schutzmaßnahmen aus Sicht des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) Baden-Württemberg aus. Es hat jetzt seine Entscheidung aus dem Dezember begründet, als es die Klage der Gemeinde und drei weiterer Kläger abwies.