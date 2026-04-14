Ein Wissenschaftler aus Russland behauptet, wegen Verzögerungen bei der Stuttgarter Ausländerbehörde habe er eine Stelle erst später antreten können. Die Stadt weist dies zurück.
Eineinhalb Jahre nach der teilweise erfolgreichen Schadensersatzklage eines brasilianischen Krankenpflegers muss sich die Stadt Stuttgart erneut vor Gericht wegen Verzögerungen in ihrer Ausländerbehörde verantworten. Vor einer Zivilkammer des Landgerichts fordert ein aus Russland stammender Wissenschaftler 35.755 Euro Schadensersatz. Er wird am Donnerstag geltend machen, seine Stelle am Fraunhofer-Institut in Sankt Augustin wegen behördlicher Verzögerungen erst ein halbes Jahr später als geplant angetreten zu haben.