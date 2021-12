1 Diese fünf junge Menschen aus Stuttgart erzielen mit ihrem veganen Hanfsamendrink „hemi“ immer höhere Umsätze. Foto: /the hempany

Stuttgart - Mit dem Slogan „Wir melken Hanfsamen statt Kühe“ wirbt das junge Start-up-Unternehmen The Hempany aus Stuttgart für seinen veganen Milchersatz „hemi“. Die Nachfrage nach tierleidfreien Produkten boomt. Ein wachsendes Verbraucherbewusstsein sorgt dafür, dass die Anteile der neuartigen Alternativen am Markt in den vergangenen Jahren rasant angestiegen sind. „Die Hanfpflanze erfüllt alle Kriterien, auf die es für die Umwelt, fürs Klima und für die Gesundheit ankommt“, sagt Dave Tjiok, einer der Gründer der schwäbischen Firma, vor der sich die Milchindustrie zu fürchten scheint. Der Erfolg gibt ihm und seinem Team Recht: Bundesweit haben es die Drinks aus Stuttgart bereits in alle Alnatura-, Rossmann-und Basic-Filialen geschafft. Die Umsatzkurve zielt immer weiter nach oben.

Der Kunstbegriff „Milck“ sorgt für die Gerichtsverhandlung

Doch nun muss sich David gegen Goliath wehren. In der Unterlassungsklage eines anonymen Absenders über die Verbraucherzentrale wird das Start-up aufgefordert, den Kunstbegriff „Milck“ nicht mehr zu verwenden. Auf den bunten Packungen von „hemi“ steht ganz groß „Hanfsamendrink“ und nur klein „hemp milck“. Da hatten sich die Veganer ein neues Wort für Milch einfallen und als Marke schützen lassen – doch die Milchlobby hält dagegen: Der neue Begriff klinge zu sehr nach Milch und verstoße gegen die EU-Kennzeichnungsschutz-Verordnung.

Mündliche Anhörung für den 16. Dezember geplant

Die Stuttgarter Firma wiederum ist nicht zur Unterlassung bereit und klagt. Für den 16. Dezember hat das Landgericht zur mündlichen Anhörung geladen. „Feige finden wir, dass die Klage verdeckt über die Verbraucherzentrale erfolgt“, sagt Dave Tjiok. Die Milchindustrie stecke dahinter. Deren Druck seien Produzenten von Alternativen ständig ausgesetzt. Tjiok: „Dies wollen wir uns nicht länger gefallen lassen!“ Lieber würde er sich „auf dem Markt“ mit seinen Widersachern auseinandersetzen. Dann würde „die Nachhaltigkeit schneller vorankommen“.