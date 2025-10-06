Klage von Martin Georg Cohn: Bizarrer Video-Streit vor Gericht – Teilerfolg für Josefa von Hohenzollern

Der Leonberger OB hatte gegen einen Comic seiner Stellvertreterin geklagt. Die Richter geben ihr in weiten Teil Recht, aber nicht in allen
Eine Erklärung für die Öffentlichkeit wollte Josefa von Hohenzollern-Emden nach ihren Angaben im Juni dieses Jahres geben, als sie ein Video mit dem Titel „Märchen über Klara“ auf ihrem Facebook- und Instagram-Profil hochlud. Sie habe auf künstlerische Art und Weise eine Antwort auf die Frage geben wollen, warum sie seit gut zwei Jahren nicht mehr im Rathaus arbeite.