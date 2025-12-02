Klage von Leistungsempfängern: War Arbeitslosengeld II 2022 zu niedrig? Bundesgericht prüft

In der Corona-Pandemie stiegen die Kosten für Energie und Lebensmittel enorm. Ob das Arbeitslosengeld II im Jahr 2022 dennoch ausreichend war, soll das Bundessozialgericht klären.
Kassel - In der Corona-Pandemie und nach dem russischen Überfall auf die Ukraine kletterten die Preise in Deutschland. Deshalb fordern Klägerinnen und Kläger vor dem Bundessozialgericht (BSG) Kassel mehr Arbeitslosengeld II für verschiedene Zeiträume im Jahr 2022. Das Gericht beschäftigt sich an diesem Dienstag in drei Verfahren mit der Frage, ob die Höhe des Arbeitslosengelds II vor drei Jahren verfassungsgemäß war. Nach Gerichtsangaben soll es eine Entscheidung geben.