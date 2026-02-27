Klage nicht erster Eklat : Schwere Vorwürfe gegen Crispin Glover

In einer Zivilklage behauptet eine Britin, dass der US-Schauspieler Crispin Glover sie zu seiner Sexsklavin machen wollte. Es ist nicht der erste Eklat um den "Zurück in die Zukunft"-Star.
Seit den frühen 1980ern steht Crispin Glover (61) vor der Kamera. Bis heute ist der US-Schauspieler vor allem für eine Rolle bekannt: Er spielte Marty McFlys (Michael J. Fox, 64) Vater George in der Sci-Fi-Komödie "Zurück in die Zukunft". Eine Frau erhebt jetzt schwere Vorwürfe gegen Glover. Es ist nicht die erste Klage, die für einen Eklat rund um den Schauspieler sorgt.