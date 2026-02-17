Klage in Los Angeles: Was für Social Media in US-Suchtprozess auf dem Spiel steht

In einem ersten US-Prozess dieser Art in den USA müssen Geschworene entscheiden, ob Social-Media-Plattformen gestaltet wurden, um süchtig zu machen. Die Klägerin sieht ihre Kindheit ruiniert.
Los Angeles - Im Alter von 6 Jahren schaute sie sich Youtube-Videos an, dann hatte sie einen Instagram-Account - Jahre früher als eigentlich erlaubt. Es folgten Snapchat und Tiktok. Inzwischen 20 Jahre alt, zerrte die unter den Initialen KGM auftretende junge Frau Social-Media-Netzwerke vor Gericht in den USA.