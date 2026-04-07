Klage gescheitert: Heilbronner Raser darf in die Türkei ausgewiesen werden

Nach einer tödlichen Raserei in Heilbronn darf der verurteilte Fahrer in die Türkei ausgewiesen werden. Wie das Gericht seine Entscheidung begründet.
Der wegen Mordes verurteilte sogenannte Heilbronner Wollhaus-Raser ist mit seiner Klage gegen die Ausweisung in die Türkei gescheitert. Die Kammer habe sich in der Verhandlung nicht davon überzeugen können, dass von dem Mann keine Gefahr mehr ausgehe, teilte das Stuttgarter Verwaltungsgericht nach der Entscheidung mit. Es zeigte sich auch überzeugt, dass sich der 23-Jährige in der Türkei eingliedern könne.