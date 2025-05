Klage gegen ehemalige Mitarbeiter: Stadtwerke Bietigheim-Bissingen ziehen Berufung zurück

Brand in Korntal-Münchingen Dachstuhlbrand durch Blitzeinschlag – 100.000 Euro Schaden

In Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) ist es am späten Samstagabend durch einen mutmaßlichen Blitzeinschlag während eines Gewitters zu einem Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus gekommen.