Klage gegen „Daily Mail“: Angespannter Prinz Harry im Kreuzverhör

Im Zeugenstand steht Harry Rede und Antwort. Er will beweisen, dass es nicht sein Umfeld war, das der Klatschpresse Infos lieferte, sondern Privatdetektive.
Royal im Kreuzverhör: Prinz Harry ist am dritten Tag des Verfahrens in seiner Zivilklage gegen den Verlag der Boulevardzeitung „Daily Mail“ überraschend vorzeitig in den Zeugenstand getreten. Harry und andere Prominente, wie Popstar Elton John (78), werfen den Journalisten des Verlags vor, über Jahre illegale Recherchemethoden angewandt zu haben, um Schlagzeilen zu generieren. Der Verlag Associated Newspapers Limited (ANL) weist die Vorwürfe entschieden zurück.