Klage gegen Boulevardpresse: Prinz Harry unterstützt am Boden zerstörte Liz Hurley vor Gericht

Nachdem Prinz Harry am Mittwoch im Prozess gegen die britische Boulevardpresse vor Gericht aussagte, unterstützte er am Donnerstag Schauspielerin Elizabeth "Liz" Hurley bei ihrer Aussage. Sie gab an, dass ihre Fenster verwanzt waren. Sie sei "am Boden zerstört".
Elizabeth "Liz" Hurley (60) sagte am Donnerstagmorgen (22. Januar) vor Gericht, sie sei "am Boden zerstört" über die "brutale Verletzung ihrer Privatsphäre" durch den Herausgeber der "Daily Mail" und der "Mail on Sunday". Die britische Schauspielerin gab an, die britische Boulevardpresse habe ihr Festnetztelefon abgehört und "heimlich Mikrofone an meinen Fenstern angebracht", um an Geschichten zu gelangen, berichtet unter anderem die "BBC".