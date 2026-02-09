Klage eingereicht: Verriet Ex-Prinz Andrew brisante Staatsgeheimnisse an Jeffrey Epstein?

Neue Enthüllungen im Epstein-Skandal: Andrew Mountbatten-Windsor könnte in seiner Funktion als britischer Handelsgesandter vertrauliche Regierungsinformationen an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitergegeben haben. Nun wurde er angezeigt.
Der Epstein-Skandal zieht immer engere Kreise um Andrew Mountbatten-Windsor (65), der einmal mehr im Zentrum von neuen Vorwürfen steht. Wie unter anderem die "Daily Mail" berichtet, wurde der ehemalige Prinz und Bruder von König Charles III. (77) bei der Thames Valley Police angezeigt. Der Vorwurf wiegt schwer: Andrew soll in seiner damaligen Funktion als britischer Handelsgesandter vertrauliche Regierungsberichte an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) weitergeleitet haben.