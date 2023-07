1 Präsenzunterricht für alle Jahrgangsstufen, das wollen Eltern mit einem Eilantrag am VGH erreichen. Foto: dpa/Ronny Hartmann

Eine Elterngruppe klagt am Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim gegen die Versagung von Präsenzunterricht in der Mittelstufe. Doch das Gericht lässt sich seit fast zehn Wochen Zeit mit der Entscheidung über den Eilantrag.









Mannheim - Sie wollen die Corona-Verordnung des Landes außer Kraft setzen, sofern sie den Schülern weiterführender Schulen den Präsenzunterricht versagt. Deshalb hat eine Gruppe von zehn Eltern bereits am 22. März einen Eilantrag auf Außervollzugsetzung am Verwaltungsgerichtshof in Mannheim gestellt. Seither lässt das Gericht sich allerdings mit einer Entscheidung Zeit.