Klärschlamm soll verbrannt werden: Massiver Protest gegen EnBW-Pläne in Walheim – „Fühlen uns regelrecht verarscht“

Massiver Protest gegen EnBW-Pläne in Walheim – „Fühlen uns regelrecht verarscht“

1 Ihren Unmut haben 50 Bürger bei der Mahnwache vor dem Forum kundgetan. Foto: Werner Kuhnle

Bürger aus dem Neckartal haben in Ludwigsburg gegen die geplante EnBW-Klärschlammverbrennung in Walheim protestiert. Im Forum läuft die öffentliche Anhörung zu dem Projekt. Die dauert noch bis Mittwoch.











Die Sätze „Klärschlamm nicht bei uns“ und „Walheim ist nicht das Schei**haus der Region“ sind auf Plakaten zu lesen. Rund 50 Bürger haben sich am Montagmorgen gegen 9 Uhr zur Mahnwache vor dem Ludwigsburger Forum eingefunden. Sie wehren sich gegen Pläne des Energiekonzerns EnBW, auf dessen Gelände im mittleren Neckartal bis 2027 eine Verbrennungsanlage für Klärschlamm aus weiten Teilen Baden-Württembergs zu errichten. In Gesprächen wird immer wieder Wut und Ohnmacht spürbar, weil die Bürger die EnBW wegen deren Kontakten zur Landesregierung am längeren Hebel sehen.