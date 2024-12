Klärschlamm-Anlage der EnBW in Walheim: Bürgerinitiative wehrt sich in Stuttgart

1 Susanne Bay (rechts) kommt mit den Vertretern der Initiative ins Gespräch. Foto: Bürger im Neckartal

Die Initiative Bürger im Neckartal demonstrierte am Donnerstagvormittag vor dem Regierungspräsidium in Stuttgart gegen die Pläne der EnBW. Regierungspräsidentin Susanne Bay suchte das Gespräch.











Die Bürger im Neckartal bringen am Freitagvormittag, 13. Dezember, mit einer Demonstration vor dem Regierungspräsidium Stuttgart ihre Ablehnung gegen das Vorhaben der EnBW zum Ausdruck. Das Energieunternehmen will an einer der engsten Stellen des Neckartals und in unmittelbarer Nähe zur Wohnbebauung eine industrielle Großanlage zur Trocknung und Verbrennung von Klärschlamm errichten. Mit der Demonstration wollen sie ihren Bürgermeistern im Gespräch den Rücken stärken.